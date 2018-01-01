Дизайн квартиры выполнен в скандинавском стиле. Это предусматривает просторные светлые пространства, преимущественно белых и серых оттенков, с вкраплением ярких цветов. В данном случае это отделка стен в виде панно и мебели ярко желтого цвета в гостиной. Мебели минимум, все самое необходимое для жизни. Все шкафы встроенные, не загромождают пространство.

Квартира подойдет для семейной пары без детей. Общественная зона объединённой кухни гостиной позволяет принимать много гостей, а отдельная приватная зона спальни с ванной, позволяет полностью уединиться.