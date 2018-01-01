Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в стиле Американская классика. Сдержанная цветовая гамма визуально расширяет границы пространства, наполняя его воздухом и светом. В архитектуре и обстановке помещения присутствует характерная для классических интерьеров симметрия. Каждая комната квартиры не только красива, но и функциональна. Эстетичный дизайн интерьера позволяет расслабиться и отдохнуть в теплом кругу семьи или друзей.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.