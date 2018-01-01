Трехкомнатная квартира выполнена в стиле Американская классика. Здесь гармонично сочетаются элегантность и функционализм, изысканность и удобство. В интерьере преобладают классические цвета - белый, синий, темно-коричневый. Свойственная этому стилю симметрия делает помещения более структурированными и целостными. Каждый элемент хорошо продуман и идеально вписан в общую концепцию. Пространство не перегружено деталями, оно излучает спокойствие и подчеркивает изысканный вкус хозяев.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.