Эклектика в интерьере характеризуется соединением разных, непохожих друг на друга стилей в рамках одного пространства. Эклектика вбирает в себя лучшие черты разных стилей, которые позволяют дизайнеру создать гармоничную, целостную картину. Интерьер этой трехкомнатной квартиры - яркий пример эклектичного дизайна. В рамках одного пространства здесь гармонично сочетаются фьюжн и современная классика, этнический стиль и модернизм. Особое внимание уделено эргономике. Здесь каждая деталь несет свою функциональную нагрузку.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.