Дизайн-проект этой небольшой однокомнатной квартиры выполнен в стиле лофт. В интерьере отлично сочетаются характерные для данной стилистики серый и коричневый цвета, дерево и отделка под грубый бетон. Следуя концепции лофта в квартире использован один яркий оттенок - бирюзовый. В нем выполнена мягкая мебель, а также текстильные элементы декора. Так как функциональность для лофта превыше всего, тем более в небольшом по площади помещении, вся мебель отличается прочностью и легкостью в уходе.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.