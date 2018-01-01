Проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в стиле американская классика. В цветовом отношении дизайнер остановилась на светлой цветовой гамме, разбавив ее яркими акцентами в детской и спальне. В отделке помещений скомбинированы различные материалы, что сделало пространство необычайно интересным и выразительным. В архитектуре и обстановке заметна характерная для американской классики симметрия. В целом, эстетичный дизайн интерьера позволяет полностью расслабиться и отдохнуть в теплом кругу семьи или друзей.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.