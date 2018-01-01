Стиль модернизм хорош тем, что он отлично подходит для оформления как большого, так и маленького по площади пространства. Обустройство квартиры в стиле модернизм подразумевает создание современного, удобного и красивого интерьера. В проекте этой однокомнатной квартиры дизайнер постаралась по максимуму воплотить концепцию модернизма. Отсюда - четкая геометрия пространства, комбинирование различных материалов, интересные дизайнерские находки и модный декор. Благодаря грамотному зонированию, в помещении удалось совместить и кухню с гостиной, и полноценную спальню, и даже выделить место для работы.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.