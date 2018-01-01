Дизайн-проект однокомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Помещение комнаты зонировали с помощью открытого стеллажа, который пропускает достаточное количество света и служит функциональным декоративным элементом. В гостиной установили диван и оборудовали зону с телевизором. Ворую часть комнаты отвели под детскую, разместив там кроватку и вместительный шкаф. Кухонное помещение достаточно минималистично. В качестве основного цвета отделки квартиры остановились на базовом белом. Он помог визуально увеличить пространство и сделать его более нарядным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.