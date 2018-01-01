Стиль контемпорари в интерьере квартиры — это функциональность, удобство и простота. Важен не показной блеск, а комфорт, не конкретный предмет, а пространство. Стиль максимально прост, спокоен и ненавязчив.

Современный дизайн этой квартиры милый, уютный и комфортный. Просторный и светлый интерьер достигается благодаря белым стенам, а тёплые зелёные тона и текстура дуба создают неповторимый уют. Яркие акценты и чёрные аксессуары добавляют настроение в этот интерьер и делают его таким манящим и совершенным.

Квартиры в стиле контемпорари подчиняются требованиям многофункциональности и практичности. Контемпорари — стиль без двойного дна и лишних предметов.

Этот стиль сохраняет сдержанность и демократичный подход. Он не стремится к публичному декларированию благосостояния владельца интерьера. Контемпорари олицетворяет спокойствие, гармонию и целостное восприятие окружающей обстановки.