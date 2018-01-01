Интерьер современная однокомнатная квартиры выполнен в наиболее практичном стиле Контемпорари.
Благодаря возведенным перегородкам из газоблоков, в квартире было выделено отдельное помещение под спальное место, а кухня образовала с гостиной пространство студийного типа.
Интерьер квартиры выполнен в трех основных цветах: сером, коричневом и белом с некоторыми яркими акцентами. Из уютной прихожей с минимумом мебели (комод, зеркало и декоративный пуф) можно сразу попасть на кухню. Минималистичный белый гарнитур благородно выделяется на фоне темно-серых стен и напольной плитки в тон. В качестве яркого акцента выступают оригинальные металлические стулья желтого цвета.
Вторая часть этого пространства - гостиная, в которой нашлось место и для компактного рабочего места, и для огромного мягкого кресла, где можно отдохнуть с чашкой кофе. Такие детали, как тонкий коврик с геометрическим принтом, оригинальные часы на стене и постеры с мотивирующими надписями разбавляют строгую обстановку в стиле Контемпорари.
Спальня представляет собой маленькое помещение 5,99 кв.м., где гармонично поместилась двуспальная кровать, прикроватная тумба и тумбочка под ТВ. Для экономии места перегородкой служат раздвижные межкомнатные двери с матовым стеклом.
Ванная комната совмещена с санузлом и выполнена максимально функционально и просто. Стена у ванной отделана керамогранитом другой расцветки. Вместо шторы - удобная стеклянная перегородка.
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