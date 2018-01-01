Стиль Контемпорари идеально подходит для городских квартир любого размера, так как он невероятно удобный и практичный. Дизайн-проект, разработанный для этого помещения, полностью отвечает стилистике контемпорари. Светлые тона, в которых выполнен интерьер, визуально расширяют пространство, создавая в нем ощущение глубины и простора. Обилие разных текстур придает квартире индивидуальный характер, а функциональная мебель идеально вписывается в общую концепцию интерьера. Дизайн квартиры получился очень гармоничным и стильным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.