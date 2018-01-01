Стиль фьюжн - это сочетание совершенно разных деталей и нюансов интерьера. Данная стилистика предоставляет широкий простор для творчества и фантазии, позволяет нарушать любые правила, сохраняя при этом гармонию и целостность. Ярким примером интерьера в стиле фьюжн можно считать эту квартиру. Здесь смешение разных стилей объединено схожей цветовой гаммой. Спокойные тона уравновешивают все элементы интерьера создавая идеальный стилистический ансамбль. Помещение, отведенное под кухню и гостиную, удобно и функционально. В нем элементы классики и минимализма сочетаются с этническим декором. А помещение спальни обьединяет скандинавский стиль с хай-теком и контемпорари.
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