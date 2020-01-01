Стиль фьюжн - это смелое сочетание разных по своему характеру дизайнерских направлений в рамках одного пространства. Этот стиль примечателен тем, что в нем можно комбинировать абсолютно любые жанры, главное - чувство стиля и никаких жестких рамок. Дизайн-проект этой квартиры демонстрирует как правильно совместить разные стилистические решения и создать удобный современный интерьер.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.