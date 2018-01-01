Дизайн-проект этой городской квартиры выполнен в Средиземноморском стиле. Основная палитра включает в себя цвета морского пейзажа - ослепительно белый, синий, бежево-песочный, и лишь в некоторых зонах в качестве яркого акцента выступают яркие фиолетовый и цвет фуксии. В отделке стен использована краска, а на полу ламинат под светлую древесину, что особенно характерно для средиземноморских апартаментов. Мебель и элементы декора совсем не перегружают пространство, а лишь подчеркивают его характер.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.