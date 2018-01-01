Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в Средиземноморском стиле. Основная палитра включает в себя цвета морского пейзажа - ослепительно белый и синий. Плетеная мебель, плитка с узорами, характерными для жаркого юга, имитация палубной доски, шкафы с дверцами, напоминающими ставни - все эти атрибуты южных морских городов так и манят отправиться в дальнее путешествие в теплые страны.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.