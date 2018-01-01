Дизайн-проект этой однокомнатной квартиры выполнен в Средиземноморском стиле. Основная палитра включает в себя цвета, характерные для южного пейзажа - ослепительно белый и синий, древесный. Попав в это помещение вы словно оказываетесь в таверне на берегу теплого моря. Отделка под корабельную древесину, светильники в виде вентилятора, декоративные элементы - здесь все соответствует выбранной концепции.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.