Эта квартира-студия выпонена в скандинавском стиле. Здесь в рамках одного помещения гармонично соседствуют несколько зон - гостиная, с удобной мебелью, спальня, оборудованная на функциональном подиуме со ступеньками, компактная кухня и даже маленький кабинет. Все пространство квартиры выдержано в светлых тонах. Здесь главенствует серый, а в ансамбль к нему подобраны синий, бежевый, белый и цвет морской волны.

Одна из стен отделана под кирпич. Такой дизайнерский ход позволяет визуально отделить одну зону от другой и придает интерьеру стильный и современный вид.