Эта квартира-студия выпонена в скандинавском стиле. Здесь в рамках одного помещения гармонично соседствуют несколько зон - гостиная, с удобной мебелью, спальня, оборудованная на функциональном подиуме со ступеньками, компактная кухня и даже маленький кабинет. Все пространство квартиры выдержано в светлых тонах. Здесь главенствует серый, а в ансамбль к нему подобраны синий, бежевый, белый и цвет морской волны.
Одна из стен отделана под кирпич. Такой дизайнерский ход позволяет визуально отделить одну зону от другой и придает интерьеру стильный и современный вид.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.