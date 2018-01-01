Эта однокомнатная квартира выполнена в стиле Модернизм. Помещение комнаты зонировано с помощью деревянной рейчатой перегородки, которая пропускает достаточное количество света и служит функциональным декоративным элементом. В зоне спальни использованы бежевые и шоколадные оттенки, в гостиной - бежевый и белый с бирюзовыми акцентами.

Кухонное помещение в серых тонах достаточно минималистично. Эффектная люстра, напоминающая пушистое облако, приковывает взгляд и придает интерьеру нарядный и стильный вид.