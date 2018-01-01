Эта однокомнатная квартира выполнена в стиле Модернизм. Помещение комнаты зонировано с помощью деревянной рейчатой перегородки, которая пропускает достаточное количество света и служит функциональным декоративным элементом. В зоне спальни использованы бежевые и шоколадные оттенки, в гостиной - бежевый и белый с бирюзовыми акцентами.
Кухонное помещение в серых тонах достаточно минималистично. Эффектная люстра, напоминающая пушистое облако, приковывает взгляд и придает интерьеру нарядный и стильный вид.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.