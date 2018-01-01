Интерьер этой квартиры достаточно эклектичен. Дизайнеры умело объединили в нем элементы классики, ретро, минимализма, модернизма и стиля этно. Все помещения обладают четкой геометрией. Ощущение простора и достигается за счет простых архитектурных форм, цветовой гаммы, лаконичной мебели и минималистичного декора. В целом, квартира получилась очень красивой и гармоничной.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.