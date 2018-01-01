Времена проходят, мода меняется, но есть вещи, которые всегда остаются актуальными, например классический стиль в интерьере. Классика остается неизменно востребованной уже на протяжении долгого времени. Элегантная, гармоничная - ее уникальная атмосфера завораживает и невольно переносит нас в прошлое, во времена королей и изящных дворцов.

Дизайн-проект квартиры выполнен в классическом стиле. Светло-бежевая цветовая гамма, сложные архитектурные формы, изящные предметы интерьера - все это привносит в интерьер неповторимый дух изысканной классики.