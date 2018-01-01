Казалось бы, нет ничего проще, чем среди множества дизайнов интерьера выбрать наиболее понравившийся вариант. Но, тем не менее, именно огромное количество дизайнерских приемов может застать нас врасплох, ведь все это настолько красиво и любопытно, что порой бывает нелегко определиться. Несомненно, каждый современный стиль по-своему оригинален и прекрасен, но, к сожалению, мимолетен. А обустроить дом хочется не на год и не на два, и классика как раз является отличной альтернативой любому современному дизайну.

Представленную квартиру отличает утонченность и сдержанность. Здесь нет нагромождений и перебора с аксессуарами. Этот стиль берет свое начало в 16 веке – тогда, когда во дворцах царила королевская роскошь. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже много столетий, и современная квартира отличается от зала при дворце, в ней все равно сохранилась грация, красота и статность.

Ценители настоящего искусства, романтики всех возрастов, любители окружать себя индивидуальными и неповторимыми вещами обязательно оценят все преимущества, которые с легкостью дарит прекрасный классический стиль.