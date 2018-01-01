Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Образец дизайн-проекта отправлен. Проверьте вашу почту.
Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена года
Фото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена года
Фото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена года
Фото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена года
Фото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена года
Фото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена года

Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м²
стиль Классика
для жк "времена года"

Стоимость разработки составила 39 990 р.
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Казалось бы, нет ничего проще, чем среди множества дизайнов интерьера выбрать наиболее понравившийся вариант. Но, тем не менее, именно огромное количество дизайнерских приемов может застать нас врасплох, ведь все это настолько красиво и любопытно, что порой бывает нелегко определиться. Несомненно, каждый современный стиль по-своему оригинален и прекрасен, но, к сожалению, мимолетен. А обустроить дом хочется не на год и не на два, и классика как раз является отличной альтернативой любому современному дизайну.

Представленную квартиру отличает утонченность и сдержанность. Здесь нет нагромождений и перебора с аксессуарами. Этот стиль берет свое начало в 16 веке – тогда, когда во дворцах царила королевская роскошь. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже много столетий, и современная квартира отличается от зала при дворце, в ней все равно сохранилась грация, красота и статность.

Ценители настоящего искусства, романтики всех возрастов, любители окружать себя индивидуальными и неповторимыми вещами обязательно оценят все преимущества, которые с легкостью дарит прекрасный классический стиль.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля двухкомнатной квартиры39 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
Смотреть
3D тур
Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена годаФото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена годаФото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена годаФото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена годаФото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена годаФото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена года
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена годаФото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена годаФото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена годаФото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена годаФото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена годаФото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 43.7м2 стиль Классика для жк времена года
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