Многие привыкли думать, что классика уместна только там, где дворцовые просторы и потолки колоссальной высоты. Но это далеко не так.
Целый ряд классических вещей и приемов вполне подойдет для городских квартир.
Классический стиль в интерьере квартиры и дома всегда смотрится эффектно. Он прошел проверку временем и не боится изменчивой моды. Статность, красота и грация этого стиля заставляют людей снова и снова воссоздавать его у себя дома, так как находиться в такой квартире одно удовольствие.
Классика позволяет сбалансировано сочетать красоту и практичность, роскошь и аккуратность, дороговизну и отсутствие излишеств. При этом каждый используемый предмет имеет свое функциональное назначение. Планировка помещения осуществляется по четкому зональному принципу, без абстрактного нагромождения ненужных или не сочетающихся с остальными деталями элементов.
От помещения в классическом стиле захватывает дух. Квартира наполнена светом и обладает большим количеством свободного пространства. Общий вид напоминает о королевском великолепии, свидетельствует о хорошем вкусе хозяев. Каждый предмет в помещении должен подчиняться общей гармоничной концепции стиля в единстве цвета, форм и узоров.
Многим эта квартира придется по вкусу. Здесь есть все, что необходимо для комфортного проживания. Безупречный дизайн, где все на своих местах заставляет любоваться каждой комнатой бесконечно. Изящность линий и элегантная красота создают прочный тандем с изнеженной теплотой и уютом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.