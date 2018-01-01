Многие привыкли думать, что классика уместна только там, где дворцовые просторы и потолки колоссальной высоты. Но это далеко не так.

Целый ряд классических вещей и приемов вполне подойдет для городских квартир.

Классический стиль в интерьере квартиры и дома всегда смотрится эффектно. Он прошел проверку временем и не боится изменчивой моды. Статность, красота и грация этого стиля заставляют людей снова и снова воссоздавать его у себя дома, так как находиться в такой квартире одно удовольствие.

Классика позволяет сбалансировано сочетать красоту и практичность, роскошь и аккуратность, дороговизну и отсутствие излишеств. При этом каждый используемый предмет имеет свое функциональное назначение. Планировка помещения осуществляется по четкому зональному принципу, без абстрактного нагромождения ненужных или не сочетающихся с остальными деталями элементов.

От помещения в классическом стиле захватывает дух. Квартира наполнена светом и обладает большим количеством свободного пространства. Общий вид напоминает о королевском великолепии, свидетельствует о хорошем вкусе хозяев. Каждый предмет в помещении должен подчиняться общей гармоничной концепции стиля в единстве цвета, форм и узоров.

Многим эта квартира придется по вкусу. Здесь есть все, что необходимо для комфортного проживания. Безупречный дизайн, где все на своих местах заставляет любоваться каждой комнатой бесконечно. Изящность линий и элегантная красота создают прочный тандем с изнеженной теплотой и уютом.