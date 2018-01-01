В последнее время одним из самых популярных стилей в оформлении интерьеров является модернизм. Ему отдают предпочтение энергичные люди, открытые всему новому и современному. Разрабатывая этот проект, дизайнеры следовали основным принципам данной стилистики, благодаря чему помещение получилось необычайно стильным и функциональным.

В кухне-гостиной разместили компактный мебельный гарнитур, удобный диван и небольшой столик для обеденной зоны. В спальне особое внимание приковывает стена с эффектным изображением крупных цветов и объемных бабочек. В детской комнате все функционально, современно и удобно.