В последнее время одним из самых популярных стилей в оформлении интерьеров является модернизм. Ему отдают предпочтение энергичные люди, открытые всему новому и современному. Разрабатывая этот проект, дизайнеры следовали основным принципам данной стилистики, благодаря чему помещение получилось необычайно стильным и функциональным.
В кухне-гостиной разместили компактный мебельный гарнитур, удобный диван и небольшой столик для обеденной зоны. В спальне особое внимание приковывает стена с эффектным изображением крупных цветов и объемных бабочек. В детской комнате все функционально, современно и удобно.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.