В переводе с английского «фьюжн» означает сочетание разных направлений и стилей в одном-единственном дизайне. Фьюжн позволяет «населить» пространство самыми разными элементами и создать между ними гармонию. Это дизайнерское направление примечательно тем, что в нем сочетаются абсолютно любые жанры. Главное - никаких жестких рамок.

В этой трехкомнатной квартире удачно скомбинированы элементы, присущие разным стилистическим направлениям, таким как классика, модернизм, минимализм, средиземноморский и скандинавский стиль.