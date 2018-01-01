В последнее время ситиль фьюжн находится на пике популярности. И это вполне объяснимо. Он отличается смелостью, оригинальностью и необычным подходом к оформлению пространства. Фьюжн придется по вкусу тем, кто не боится экспериментировать и открыт всему новому. Данная стилистика способна подчеркнуть неординарный вкус человека и его индивидуальный характер.

Дизайн-проект этой квартиры идеально соответствует стилю фьюжн. Все элементы декора обладают своей индивидуальностью, формируя при этом вполне гармоничную картину. Цвет, мебель, комбинация предметов интерьера - здесь все работает на целостность пространства.