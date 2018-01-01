Разрабатывая проект этой квартиры, дизайнеры руководствовались основными правилами скандинавского стиля. Интерьер нужно было сделать максимально просторным, светлым и уютным. В качестве основного тона отделки выбрали светло-серый. Для всех помещений подобрали мебель лаконичных форм в белом цвете. Функциональный кухонный гарнитур идеально вписан в пространство, в комнате оборудован высокий шкаф-купе с зеркалом, которое помогает визуально увеличить размеры помещения. Цветной ковер с геометрическим принтом использовали в качестве яркого акцента в интерьере комнаты.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.