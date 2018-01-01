Яркое, смелое сочетание разных по своему характеру деталей и нюансов интерьера - вот что характеризует стиль фьюжн. Это дизайнерское направление примечательно тем, что в нем можно комбинировать абсолютно любые жанры. Главное - никаких жестких рамок.

Дизайн-проект этой квартиры яркий пример того, как можно грамотно соединить в одном пространстве черты, присущие различным стилистическим направлениям. Здесь гармонично сочетаются стиль лофт и классика, минимализм и модернизм.