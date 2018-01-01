Стиль фьюжн - это смелое сочетание разных по своему характеру дизайнерских направлений в рамках одного пространства. Этот стиль примечателен тем, что в нем можно комбинировать абсолютно любые жанры. Главное - чувство стиля и никаких жестких рамок.

Дизайн-проект этой квартиры демонстрирует как правильно совместить разные стилистические решения и создать удобный современный интерьер.