Яркое, смелое сочетание разных по своему характеру деталей и нюансов интерьера - вот, что характеризует стиль фьюжн. Это дизайнерское направление примечательно тем, что в нем можно комбинировать абсолютно любые жанры. Главное - никаких жестких рамок.

В проекте этой квартиры дизайнеры грамотно соединили в одном пространстве черты, присущие различным стилистическим направлениям. Здесь гармонично сочетаются классика и модернизм, минимализм и скандинавский стиль.