Стиль фьюжн - это смелое сочетание разных по характеру дизайнерских направлений в рамках единого пространства. Данный стиль позволяет комбинировать абсолютно любые жанры, главное - чувство меры. Дизайн-проект этой квартиры демонстрирует как в совсем небольшом пространстве совместить разные стилистические решения и создать удобный современный интерьер.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.