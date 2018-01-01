Стиль фьюжн, пожалуй, самый смелый и интересный стиль в оформлении интерьера. Эта стилистика способна подчеркнуть неординарный вкус хозяина квартиры и его индивидуальный характер.
Дизайн-проект этого помещения идеально соответствует стилю фьюжн. Несмотря на то, что все элементы декора обладают своей индивидуальностью, в общем они создают достаточно гармоничную картину. Цветовое решение, мебель, комбинация предметов интерьера - здесь все работает на целостность пространства.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.