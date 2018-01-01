Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в сканди-стилистике. В качестве основных тонов отделки выбрали типичные для этого направления белый и серый цвета. В зоне гостиной установили удобный диван, организовав таким образом лаунж-зону с телевизором. Функциональный кухонный гарнитур идеально вписан в пространство и полностью соответствует выбранной стилистике. Помещение спальни удобно и функционально, здесь оборудована не только зона отдыха, но и небольшой рабочий кабинет. Дизайн детской привлекает своей лаконичностью.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.