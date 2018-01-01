Концептуальный, выразительный, смелый - все эти характеристики можно отнести к стилю фьюжн. Его концепция строится на отказе от каких-либо правил и канонов. Здесь главное - чувство стиля. Интерьеры в стиле фьюжн всегда интересны и оригинальны.

Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры - отличный пример стиля фьюжн. Обилие разнообразных фактур и цветов в отделке и оформлении интерьера делает его максимально эффектным и самобытным. Здесь в каждом помещении есть что-то особенное, и сложные архитектурные формы, и многоуровневые потолки, и небольшие подиумы.