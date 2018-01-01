Стиль контемпорари отлично подходит для городских квартир, так как он весьма удобен и многофункционален. Для него характерны простые линии, которые отнюдь не делают интерьер излишне строгим, а наоборот, придают ему целостность и графичную изысканность. Здесь тщательно продуманы все системы хранения и общая эргономика пространства.Современный дизайн этой квартиры полностью отвечает стилистике контемпорари. Цветовая гамма, построенная на контрастах, обилие разных текстур придают квартире неповторимый уют, а функциональная мебель идеально вписывается в общую концепцию интерьера.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
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