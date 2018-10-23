Современная классика в интерьере — это воплощение сдержанной изысканности. Гармония и красота сочетаются с удобством и функциональностью. Это стиль, который подразумевает сохранение свободного пространства, практичность и уют.

Интерьер этой квартиры получился невероятно красивым и изящным. Спокойная ветовая гамма, классические элементы декора и архитектурные формы - все это придает помещению определенный шарм и формирует в нем атмосферу гармонии.