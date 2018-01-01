Эклектика - один из самых интересных стилей в оформлении интерьера. Он открывает безграничные возможности для фантазии и творчества и позволяет создать эксклюзивный дизайн со своим индивидуальным характером.
Эта трехкомнатная квартира - яркий пример эклектичного стиля. Благодаря грамотному подходу, дизайнерам удалось придать ей совершенно уникальный вид. Здесь нашли свое отражение черты лофта и модернизма, хай-тека и контемпорари. Каждый предмет тщательно подобран и находится на своем месте. Благодаря этому в помещении достигается неповторимая целостность и гармония.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.