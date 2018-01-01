Дизайн-проект квартиры выполнен в стиле современная классика. Интерьер отличается изяществом и функционализмом. Благодаря двум окнам, объединенное помещение кухни-гостиной кажется необычайно просторным и светлым. Зонирование выполнено за счет мебели. Минималистичная отделка спальни с использованием классических элементов, придает пространству изысканный и гармоничный вид. Цветовая палитра квартиры сдержанная, здесь преобладают серый, синий и фисташковый цвета.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.