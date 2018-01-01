Разрабатывая проект этой квартиры, дизайнеры руководствовались основными правилами скандинавского стиля. Интерьер нужно было сделать максимально просторным, уютным и функциональным. В качестве основных тонов отделки выбрали типичные для сканди-стиля белый, серо-голубой, бежево-коричневый цвета. Для всех помещений подобрали удобную мебель лаконичных форм. В гостиной оборудовали открытый шкаф, который визуально отделяет зону отдыха от детской. Помещение спальни очень гармонично. Благодаря дизайнерским решениям здесь царит атмосфера покоя и умиротворения. Функциональный кухонный гарнитур идеально вписан в пространство и полностью соответствует выбранной стилистике.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.