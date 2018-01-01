Минимализм принято считать довольно аскетичным стилем, однако, это не совсем верное определение - ему не чужды уют, комфорт и красота. Для минималистичного интерьера характерны максимум свободного пространства и света, и минимум мебели и декоративных предметов. Эта двухкомнатная квартира является отличным примером эстетически привлекательного и функционального минималистичного интерьера. Здесь нет ничего лишнего, каждый предмет находится на своем месте и четко отвечает выбранной концепции.
Дизайн-проект необходим так как:
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