Дизайн-проект этой двухкомнатной квартиры выполнен в скандинавском стиле. Несмотря на простоту и лаконичность сканди-стилистики, интерьер отличается необычайной изысканностью. В качестве основных цветов выбраны классические для скандинавского дизайна белый, серый и более яркие насыщенные цвета. Наличие натуральных материалов в отделке и оформлении создает в помещении особую атмосферу тепла и уюта.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.