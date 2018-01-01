Двухкомнатная квартира выполнена в стиле современная классика. Гармония и красота здесь сочетаются с удобством и функциональностью. Интерьер не перегружен деталями и подчеркивает респектабельность и изысканный вкус хозяев.

В дизайне квартиры удачно сочетаются темные и светлые оттенки. Каждое помещение практично и полностью соответствует выбранной концепции. Сложные архитектурные формы квартиры и ее стильный дизайн придают помещению определенный шарм и интересный неординарный вид.