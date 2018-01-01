В последнее время оформление интерьера в этническом стиле очень актуально. Этнике отдают предпочтение не только путешественники и ценители культур других стран, но и простые обыватели, которые любят его за теплоту и уют. Это направление позволяет оформить дом оригинально, стильно и колоритно.

Каждое помещение в этой квартире имеет свой характер. Это своеобразный этнический микс, собранный из различных культурных компонентов, формирующих гармоничный ансамбль.