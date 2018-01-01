В последнее время оформление интерьера в этническом стиле очень актуально. Этнике отдают предпочтение не только путешественники и ценители культур других стран, но и простые обыватели, которые любят его за теплоту и уют. Это направление позволяет оформить дом оригинально, стильно и колоритно.
Каждое помещение в этой квартире имеет свой характер. Это своеобразный этнический микс, собранный из различных культурных компонентов, формирующих гармоничный ансамбль.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.