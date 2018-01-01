Для этнического стиля характерно использование предметов быта, элементов декора и обстановки, присущих какой-либо определенной национальности. Его предпочитают как любители путешествий, так и обычные люди, которые ценят теплоту и уют домашнего очага. Интерьер этой небольшой квартиры выполнен в этническом стиле с восточными нотами. Яркие цвета, сложные узоры и архитектурные формы придают помещению изюминку и призывают отправиться в увлекательное путешествие в восточные страны.
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