Этнический стиль в интерьере – оригинальное и необычное направление в оформлении жилого пространства. Желание воссоздать у себя дома кусочек какой-либо страны или передать атмосферу ее нации возникает чаще всего у любителей путешествий и поклонников определенной культуры. Если Вы являетесь любителем нестандартных интерьеров, обратите внимание на этнический стиль.
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