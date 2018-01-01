Для минималистичного дизайна в интерьере характерны сдержанность, умеренная строгость и изысканность. Концепция минимализма подразумевает использование функциональных предметов, простые лаконичные формы и и как правило сочетание двух или нескольких базовых цветов. Для создания интерьеров в стиле минимализм широко используются простые, но качественные материалы.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.