Дизайн-проект этой однокомнатной квартиры получился очень стильным и функциональным. Зона кухни плавно переходит в гостиную. Своеобразным разделительным элементом служат обеденный стол и брутальная этажерка. Спальня выглядит лаконично и эстетично. Светлая цветовая гамма, выбранная для отделки, визуально расширяет границы и наполняет квартиру светом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.