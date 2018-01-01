Простор и уют, функциональная мебель и натуральные материалы - вот основные составляющие скандинавского стиля в интерьере, столь любимого не только на родине, но и по всему миру. В отделке помещений в сканди-стилистике преобладает светлая цветовая гамма с яркими акцентами. Удобная мебель простых форм привлекает своим эстетическим видом. В таком интерьере каждый элемент функционален и направлен на поддержание общей дизайнерской концепции.
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