Модернизм – яркий стиль для тех, кто предпочитает идти в ногу со временем. Это смелые эксперименты с цветом и формой, игра с пространством, практичность и удобство. Несмотря на разнообразие декораторских приемов, использованных в пространстве, интерьер этой трехкомнатной квартиры выглядит очень цельно и гармонично. Своеобразным соединительным элементом служит цвет. Сдержанные оттенки синего, зеленого и серого цветов, использованные во всех помещениях квартиры, создают в ней целостную картину и теплую, уютную атмосферу.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
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