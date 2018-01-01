Дизайнерский стиль хай-тек появился на склоне позднего модернизма на фоне высоких технологий. Он пропитан эпохой стремительного технологического прогресса, полетами в космос и представлениями о будущем. Это направление стало определением высокой функциональности, технологических веяний и безупречности конфигураций. Для интерьера в стиле хай-тек свойственны стеклянные, пластиковые и металлические материалы. Мебель в такой квартире всегда практична и функциональна, а элементы декора минималистичны.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.