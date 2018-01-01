Скандинавский интерьер всегда очень уютный, лаконичный и в то же время просторный. Квартиры, выполненные в стилистике сканди, отличаются функционализмом и эстетичностью. Не стала исключением и эта двухкомнатная квартира. Для кухни подобрали эргономичный угловой гарнитур минималистичных форм. Светлая цветовая гамма визуально увеличивает помещение. В спальне и гостиной использовали традиционный для скандинавского дизайна серый цвет в различных его оттенках. Функциональную мебель идеально вписали в пространство в соответствии со стилистической концепцией.
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